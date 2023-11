Sollten Anleger jetzt die Apple-Aktie und eine Warren Buffett-Aktie verkaufen? Wenn es nach den Experten von Morningstar geht, dann ja. Was die Gründe dafür sind und was Anleger tun können. Im neuesten Morningstar Beitrag von Experten Susan Dziubinski heißt es: "Die meisten Aktien, die Berkshire Hathaway besitzt, sind nach den Kennzahlen von Morningstar in etwa fair bewertet. Aber heute werfen wir einen Blick auf zwei der Aktien im börsennotierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...