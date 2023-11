Er folgt auf Andreas Züllig, der sein Amt Ende 2023 nach neun Jahren abgeben wird.Bern - Martin von Moos ist an der Delegiertenversammlung als neuer Präsident von HotellerieSuisse gewählt worden. Er folgt auf Andreas Züllig, der sein Amt Ende 2023 nach neun Jahren abgeben wird. Zudem wurden Carole Hauser und Pierre Isenschmied neu in die Verbandsleitung gewählt und Urs Bircher sowie Philippe Zurkirchen in ihrem Amt bestätigt. Der 60-jährige Luzerner Martin von Moos ist EHL...

