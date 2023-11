Letzte Woche hat DER AKTIONÄR berichtet, dass Tesla möglicherweise den Bau einer Gigafactory in Indien in Erwägung zieht, während das Land den Autobauer mit Subventionen zu der Entscheidung locken will (mehr dazu hier). Laut Bloomberg-Informationen wird das Vorhaben nun konkreter, eine Ankündigung könnte schon bald bevorstehen.Wie das Medienunternehmen am Dienstag mit Verweis auf Insider berichtete, könnten weitere Ankündigungen beziehungsweise mehr Details von Tesla beziehungsweise Indien schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...