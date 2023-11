Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwochnachmittag Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni in Berlin empfangen. Im Rahmen von deutsch-italienischen Regierungskonsultationen sollen bilaterale, europäische und internationale Themen besprochen werden, wie die Bundesregierung im Vorfeld mitteilte.



Schwerpunktthemen seien dabei Fragen der Wirtschaft, Technologie und Innovation, Sicherheit und Verteidigung. Nach einem Gespräch im Kanzleramt soll ein gemeinsamer Aktionsplan unterzeichnet werden. Die Regierungschefs nahmen zunächst am virtuellen G20-Treffen der Staats- und Regierungschefs teil. Im Anschluss fand der "Leaders' Dialogue" im Haus der deutschen Wirtschaft statt, an dem auch die beiden Wirtschaftsminister beteiligt waren.

