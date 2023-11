ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's vor dem Investorentag am 6. Dezember auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Es werde um strategische Prioritäten und die Wachstumsstrategie der Schnellrestaurant-Kette gehen, schrieb Analyst Dennis Geiger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne unter anderem mit Details zu den Wachstumsplänen der "4D" (digital, delivery, drive-thru & development)./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 09:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2023 / 09:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5801351017

