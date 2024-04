München (ots) -Mit dem heutigen Tag fällt der Startschuss für die breitgefächerte Marketingkampagne von McDonald's Deutschland zum neuen Frühstücksangebot. Unter dem Motto "Frühstück ist fertig" dürfen sich die Gäste zum Auftakt auf einen gratis McMuffin® zu ihrem Kaffee freuen.Das neue Frühstück bei McDonald's hat am 18.04.24 bundesweit Einzug gehalten. Aufbauend auf dem Versprechen, die erste Mahlzeit des Tages ab sofort flächendeckend in seinen Restaurants und zu vereinfachten Frühstückszeiten (täglich zwischen 7:00 Uhr und 10:30 Uhr) anzubieten, startet das Unternehmen heute eine großangelegte 360-Grad-Marketingkampagne, die unter anderem auf TV sowie eine ganz besondere McMuffin®-Probieraktion setzt.Gratis McMuffin®-AktionLos geht es ab dem 29.04.24 mit der aufmerksamkeitsstarken Gratis McMuffin®-Aktion. Für zwei Wochen wird bei jedem Kauf einer großen oder mittleren Kaffeespezialität (Café, Cappuccino oder Latte Macchiato) in teilnehmenden Restaurants ein gratis McMuffin® nach Wahl angeboten. Begleitet wird die Free McMuffin®-Aktion durch eine Media-Kampagne, die deutschlandweit ausgespielt wird. Damit setzt McDonald's ein starkes Zeichen und möchte seinen Gästen Appetit auf das neue Frühstückssortiment machen.Produktvielfalt im FokusNeben der Aktivierung zur Gratis McMuffin®-Aktion fokussiert sich die Kommunikation besonders auf die neuen, deutschlandweit einheitlichen Frühstückszeiten und auf die neue Produktvielfalt: So gibt es den beliebten, ikonischen McMuffin® ab sofort in vier unterschiedlichen Variationen für jeden Geschmack, unter denen die Gäste wählen dürfen: den McMuffin® Bacon & Egg, McMuffin® Sausage & Egg, McMuffin® Fresh Chicken oder für Gäste, die auf Fleisch verzichten wollen, den McMuffin® Egg.Ergänzend dazu werden die neuen Produktkategorien McWrap® mit Rührei und der herzhafte Big Morning mit knackigem Körnerbrötchen in drei Varianten, aber auch die süßen Speisen wie die leckeren Franzbrötchen und die Mini Pancakes in das Rampenlicht gerückt."Wir haben mit unserem neuen Frühstück ein Angebot, bei dem wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist. Dabei sind alle Produkte so entwickelt worden, dass sie sich auch perfekt zum Mitnehmen eignen. Nun gilt es diese Neuigkeit laut zu erzählen - damit alle mitbekommen, dass wir ab sofort DIE Adresse für leckeres und unkompliziertes Frühstück sind.", so Tomasz Debowski, Marketingvorstand McDonald's Deutschland.Um den Gästen das neue Frühstückssortiment noch schmackhafter zu machen, werden die neuen Produkte nicht nur im Frühstücks-Duo und im Frühstücks-Menü erhältlich sein, sondern auch im neuen Deal Duo, einem besonders attraktiven Angebot für preisbewusste Frühstücksfans. Auch in der McDonald's App wird es viele attraktive Coupons rund um das neue Angebot zum Start in den Tag geben und Loyalty-Gäste können darüber hinaus bei ihrem morgendlichen Besuch auch Punkte sammeln.Die viergliedrige Kampagne wird durch eine 360-Grad-Strategie unterstützt, die TV, Funk, Digital & Social sowie digitale und analoge Out of Home-Motive umfasst. Den aufmerksamkeitsstarken Auftakt macht die ab 29.04.24 deutschlandweit ausgespielte Media-Aktivierung zur Free McMuffin®-Aktion. Entwickelt wurde die Kampagne von der Marketing Lead-Agentur von McDonald's Deutschland, Scholz & Friends.Link zum TVC: https://youtu.be/c5F_mJErD7gPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deX: @McDonaldsDENewsBetter M: betterm.mcdonalds.deOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/5767966