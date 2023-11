Genesis AI unterzeichnet Option zum Kauf von AI GeoIntelligence

Kelowna, BC - 22. November 2023 - Genesis AI Corp. ("Genesis AI" oder das "Unternehmen") (CSE:AIG - WKN: A3ENW3 - FRA: NL8) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb der einzigen, sofortigen, exklusiven und unwiderruflichen sechsmonatigen Option zum Erwerb von 100% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von AI GeoIntelligence unterzeichnet hat.

AI GeoIntelligence ist ein in Denver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Einsatz künstlicher Intelligenz spezialisiert hat, um aus Walddaten, die durch Fernerkundungstechnologien gewonnen wurden, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.

AI GeoIntelligence verschafft Genesis Ai Zugang zu seinen Aktivitäten und einer bedeutenden Pipeline von Möglichkeiten in den Bereichen Bergbau, Kohlenstoff und Geodatenanalyse in Australien. Zu den Tätigkeiten gehören die Erfassung, Verarbeitung und Analyse von Daten, die Bereitstellung von Informationen über Baum- und Pflanzenspezies, Biomasse zur Berechnung von Kohlenstoffsenken, Baumgesundheit und Brennstoffbelastung. Es wird erwartet, dass diese digitalen Zwillinge zu Fortschritten bei der Früherkennung von Waldbränden, der schnellen Reaktion und der nachhaltigen Landbewirtschaftung führen werden, um letztlich Leben, Ökosysteme und unseren Planeten zu schützen.

"Wir freuen uns, die Unterzeichnung einer Option auf den Erwerb von AI GeoIntelligence bekannt geben zu können", sagte Devinder Randhawa, CEO von Genesis Ai, "denn dadurch können wir das Beste aus der KI mit den fortschrittlichsten Fernerkundungstechnologien und -techniken verbinden, was Genesis Ai eine beispiellose Fähigkeit verleiht. Damit setzen wir eine unserer strategischen Initiativen zur Expansion über Nordamerika hinaus in andere hochwertige Märkte um, die von unseren Dienstleistungen profitieren können.

"Wir freuen uns über die Vertiefung unserer Partnerschaft mit Genesis Ai", sagte Christopher. D. Payne, CEO von AI GeoIntelligence, "Digitale Wälder können wichtige Informationen liefern, um den Schutz und die Verbesserung biologischer Werte durch verbesserten Kohlenstoffausgleich, Waldbewirtschaftung und Eindämmung von Waldbränden zu unterstützen."

Besonderheiten der Option

Genesis Ai Corp. wird an AI GeoIntelligence (3) Zahlungen in Höhe von 50.000 USD über die nächsten 6 Monate leisten, um sich die Option mit folgenden Zahlungen zu sichern:

Zahlungen. Um die Option in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, zahlt der Optionsnehmer an oder vor den unten genannten Terminen:

10. November 2023, Zahlung von 50.000 US$.

10. Januar 2024 - Zahlung von 50.000 US-Dollar; und

10. März 2024 -Zahlung von 50.000 US-Dollar

Die Zahlungen können jederzeit beschleunigt werden. Die Zahlungen können nach der ersten Zahlung eingestellt werden; in diesem Fall endet jedoch diese Optionsvereinbarung.

Ausübung der Option. Wenn der Optionsberechtigte alle drei Zahlungen an den Optionsgeber gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 5 ordnungsgemäß geleistet hat, hat der Optionsberechtigte das Recht, aber nicht die Pflicht, 100% der Aktien des Optionsgebers auf der Grundlage der folgenden Formel zu erwerben:

Das (1)-fache des Anteils des Optionärs an den erwarteten Einnahmen aus einem oder mehreren Verträgen, wenn diese innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum des Inkrafttretens unterzeichnet werden, wobei eine solche Zahlung auf 5 Millionen US$ begrenzt ist und zu 10 % in bar und zu 90 % in Stammaktien des Optionärs erfolgt, die mit einem Abschlag von 10 % auf den Schlusskurs der Aktien an der CSE zum Datum des Inkrafttretens gehandelt werden.

Falls innerhalb von 6 Monaten nach dem Datum des Inkrafttretens keine Verträge unterzeichnet werden und die Option ausgeübt wird, beträgt der Kaufpreis 1 Mio. US$, wobei die Zahlung zu 10 % in bar und zu 90 % in Stammaktien des Optionsempfängers erfolgt, wobei der Preis gemäß der obigen Formel festgelegt wird.

Wenn die Option ausgeübt wurde und ein Vertrag oder mehrere Verträge nach 6 Monaten und vor 12 Monaten nach dem Datum des Inkrafttretens unterzeichnet werden, wird eine zweite Zahlung in Höhe des 0,5-fachen Anteils des Optionärs an den erwarteten Einnahmen geleistet, wobei diese Zahlung zu 10 % in bar und zu 90 % in Stammaktien des Optionärs mit einem Abschlag von 10 % auf den Schlussdurchschnitt der vorangegangenen 10 Tage erfolgt.

Über Genesis AI Corp.

Genesis Ai ist ein proprietäres generatives KI-Modell in der Entwicklung, das digitale Zwillinge für reale Anwendungen im Bereich natürliche Ressourcen erstellt. Digitale Zwillinge können in computergenerierten Welten manipuliert und studiert werden, mit dem Einfluss von tiefem maschinellem Lernen und neuronalen Netzen, die eine bahnbrechende Problemlösung in der realen Welt ermöglichen. Genesis Ai Corp. verfolgt Möglichkeiten in den Bereichen Präzisionsgeospatialität, forstwirtschaftliche Analytik, Bergbauexploration und Kohlenstoffsektor durch KI. Das Unternehmen entwickelt außerdem Tools zur Vorhersage des Verhaltens von Waldbränden, zur Beschleunigung der Reaktionszeiten, wenn es darauf ankommt, und zum Aufbau widerstandsfähigerer Wälder durch effektives Management. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.genesisaicorp.com/.

Über AI GeoIntelligence.

AI GeoIntelligence wurde von einem Expertenteam mit langjähriger Erfahrung in der Fernerkundung gegründet und ist führend bei der Nutzung künstlicher Intelligenz zur Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse aus Daten, die mit modernsten Fernerkundungsinstrumenten wie luftgestütztem LIDAR und Hyperspectral Imagery gesammelt wurden. LIDAR ist eine bewährte Technologie zur Gewinnung dreidimensionaler Geodaten. Das Unternehmen nutzt spektrale Signaturen, um Baumarten und andere Vegetationstypen mit bisher unerreichter Genauigkeit zu klassifizieren. Seine KI-basierten Analysemodelle können zuverlässig und kosteneffizient wichtige Waldinformationen in verschiedenen Maßstäben liefern - vom einzelnen Baum bis hin zur gesamten Landschaft. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://aigeointelligence.com/

Im Namen des Boards

Dev Randhawa

President & Director

Genesis AI Corp.

750-1620 Dickson Ave.

Kelowna, BC, V1Y 9Y2

Canada

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Jamie Bannerman

+1 250 868 6553

Rechtliche Warnhinweis:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientiert und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff "zukunftsgerichtete Informationen" im National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen nicht aus historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Geschäftsführung das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird", "plant" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen der Geschäftsleitung entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über: die geplante Transaktion mit Carbonethic, einschließlich des Abschlusses der endgültigen Dokumentation und des Abschlusses der Transaktion und der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion; und die erwartete Nutzung und die Vorteile von Woodlands.ai; die Integration von Woodlands.ai in das bestehende Geschäft des Unternehmens; und der Abschluss der Namensänderung und des Tickersymbols.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem die Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden genannt werden, sowie die folgenden: Unvermögen, die Transaktion erfolgreich zu verhandeln und abzuschließen und die behördlichen Genehmigungen zu erhalten, das Unvermögen des Unternehmens, zusätzliches Kapital für die Projektaktivitäten zu beschaffen, einschließlich durch Eigenkapitalfinanzierungen oder anderweitig, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen, das Unvermögen des Unternehmens, seine Liquidität zu budgetieren und zu verwalten, wenn es nicht gelingt, zusätzliche Finanzierungen zu erhalten, Inflation, Wechselkursänderungen, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf solche Aussagen oder Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht zugesichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden, einschließlich der Frage, ob oder wann das Unternehmen seine Initiativen verwirklichen wird, oder in Bezug auf den tatsächlichen Umfang oder die Bedingungen dieser Initiativen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Privatplatzierung, den vorgeschlagenen Schuldenvergleich und die Emission von Stammaktien, die auf den derzeitigen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen von Genesis sowie auf Ansichten über zukünftige Ereignisse beruhen. Zukunftsgerichtete Informationen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwarten", "wahrscheinlich", "kann", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und anderen ähnlichen Begriffen, einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen davon, oder an Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können", "würden" oder "werden", oder an Diskussionen über Strategien zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Schätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Projektionen, Ziele, Leitlinien oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Erwartungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder die Branchenergebnisse erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Genesis keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Faktoren auf, und es ist Genesis nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen.

Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten die Leser die Risikofaktoren und andere Warnhinweise berücksichtigen, die in den Unterlagen enthalten sind, die wir bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedarplus.ca hinterlegt haben, einschließlich unserer Management's Discussion and Analysis für das Jahr bis zum 30. Juni 2022. Diese Risikofaktoren und andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

