Teilen: Die japanische Regierung hat am Mittwoch zum ersten Mal seit zehn Monaten ihre Konjunkturprognose gesenkt. Sie begründete dies mit der schwachen Nachfrage, die die Investitions- und Konsumausgaben belastet, wie Reuters berichtet. Wichtige Zitate "Die Wirtschaft erholt sich mäßig, obwohl in einigen Bereichen in letzter Zeit ein Stillstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...