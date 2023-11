In der verkürzten Handelswoche vor Thanksgiving haben die US-Börse wieder einen Gang nach oben geschalten. Der Dow Jones ist mit einem Plus von 0,53 Prozent auf 35.273 Punkte geklettert, für den S&P 500 ging es um 0,33 Prozent auf 4.553 Punkte nach oben. Der technolosgielastige Nasdaq legte um 0,43 Prozent auf 16.001 Zähler zu.Nachdem das Fed-Protokoll am Vorabend wenig Auswirkungen hatte, gab es nun überwiegend starke Konjunkturdaten. Dies deutet zwar darauf hin, dass die Fed die Zügel bei ...

