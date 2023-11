An der Spitze des Apfelsortimentes standen weiterhin inländische Offerten, allen voran Elstar, Jonagold, Boskoop, Braeburn und Wellant. Auch der bei Allergikern beliebte Santana wurde jetzt präsenter. Italien beteiligte sich vorrangig mit Golden Delicious und Royal Gala am Geschehen. Erste Pink Lady von dort trafen zu Wochenbeginn an verschiedenen Märkten ein. Aus Frankreich...

Den vollständigen Artikel lesen ...