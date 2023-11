Dies geht aus der Analyse hervor, die anlässlich des Nationalen Tages des Baumes in Italien vorgelegt wurde, der am 21. November gefeiert wird, um den italienischen Baumerbe zu fördern und wertzuschätzen. Bildquelle: Shutterstock.com Es ist ein wahres Massaker, das, so betont Coldiretti, zu der Verödung der Gebiete in den italienischen Regionen mit dramatischen Auswirkungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...