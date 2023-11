Die Elektrotechnik-Gruppe Carlo Gavazzi hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 weniger Umsatz erzielt und auch weniger verdient.Steinhausen - Die Elektrotechnik-Gruppe Carlo Gavazzi hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 weniger Umsatz erzielt und auch weniger verdient. Während in Amerika und China Rückgänge zu verzeichnen waren, entwickelte sich das Geschäft in Europa besser. Der Umsatz sank in dem per Ende September abgeschlossenen Semester laut Mitteilung vom Donnerstag um 6,9 Prozent auf 97,5...

