Die NVIDIA-Aktie hat gestern mit Abschlägen von 2,5% auf die Quartalszahlen reagiert. Rückblick: Nach dem Rückfall unter die runde 400er-Marke war die NVIDIA-Aktie im November in eine starke Aufwärtsbewegung übergegangen. Dabei legten die Kurse in Relation zum Oktober-Tief bei 392,30 USD in der Spitze 28,9% an Wert zu und markierten am Montag bei 505,48 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...