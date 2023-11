Unweit des bislang größten Photovoltaik-Kraftwerk im Hochland will Axpo nun eine Zehn-Megawatt-Anlage realisieren. Die Gemeinde profitiert ebenfalls von dem Projekt und auch nach der Fertigstellung wird eine Bewirtschaftung der Flächen weiter möglich sein.Im August 2022 nahm Axpo sein erstes Photovoltaik-Kraftwerk an der Muttsee-Staumauer in der Gemeinde Glarus Süd vollständig in Betrieb. Mit 2,2 Megawatt Leistung ist es das bislang größte in der Schweiz. Unweit davon soll nun eine weitere Photovoltaik-Freiflächenanlage in alpiner Umgebung in der Region Friiteren entstehen. Die geplante Leistung ...

