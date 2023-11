Da in den USA die Märkte wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen bleiben und am Freitag nur ein verkürzter Handel stattfindet, fehlen laut Händlern die Impulse und die Anleger halten sich eher zurück.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft trotz positiver US-Vorgaben etwas schwächer. Da in den USA die Märkte wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen bleiben und am Freitag nur ein verkürzter Handel stattfindet, fehlen laut Händlern die Impulse und die Anleger halten sich eher zurück. «Und wenn nicht viel läuft, neigen die Kurse dazu abzubröckeln»...

