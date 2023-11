Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Coway Co., Ltd., die "Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass es von der Consumer Technology Association (CTA) für seine bahnbrechende BEREX Reclining Massage Bed (Verstellbare Massageliege) als CES® 2024 Innovation Awards Honoree (https://www.google.com/url?q=https://ces.tech/Innovation-Awards/Honorees.aspx&source=gmail-html&ust=1700807523752000&usg=AOvVaw2OYHb9VSCrSWhKYIbihk0i) ausgezeichnet wurdeDie CES Innovation Awards, ein jährlicher Wettbewerb, der von der Consumer Technology Association (CTA) gesponsert wird, stellen Spitzentechnologien aus aller Welt in den Mittelpunkt. Anerkannte Branchenexperten führen umfassende Bewertungen durch und vergeben Auszeichnungen basierend auf Innovation, Technik, Funktionalität, Ästhetik und Designqualität.In der Kategorie "Digital Health" wurde das BEREX Reclining Massage Bed (Verstellbare Massageliege) von Coway mit dem CES® 2024 Innovation Award ausgezeichnet. Es wurde für seine unverwechselbare Technologie ausgezeichnet, die sich durch eine automatische Liegefunktion mit einer Oberkörper-Anhebung und einem personalisierten Massagesystem hervorhebt.Die BEREX Reclining Massage Bed (Verstellbare Massageliege) verfügt über eine automatische Oberkörper-Liegefunktion, die den Komfort und die Bequemlichkeit des Benutzers erhöht. Angesichts der Tatsache, dass es für viele eine Herausforderung ist, sich nach der Benutzung von Massageprodukten aufzusetzen, lässt sich der Sitz der Liege in verschiedene Winkel einstellen, was insbesondere Menschen mit Mobilitätsproblemen das Aufstehen nach dem Liegen erleichtert.Ein weiteres einzigartiges Merkmal des BEREX Reclining Massage Bed (Verstellbare Massageliege) von Coway ist ein personalisiertes Massagesystem. Das Bett scannt präzise die Krümmung und Länge der Wirbelsäule des Benutzers und passt sein 12-stufiges, segmentiertes Massagesystem an die individuellen Körpereigenschaften an, um ein sicheres und effektives Massageerlebnis zu gewährleisten.Ergänzend zu diesen Funktionen bietet das Bett eine Klangtherapie zum Stressabbau und für optimalen Schlaf mit heilenden Klängen, eine Vielzahl von Massagemodi und ein einstellbares Wärmesystem für einen innovativen Ansatz für Wellness und Entspannung.Die offizielle Markteinführung des BEREX Reclining Massage Bed (Verstellbare Massageliege) ist für das nächste Jahr in Südkorea geplant. Als Flaggschiffprodukt positioniert, will Coway seine Präsenz auf dem Schlaf- und Wellnessmarkt ausbauen."Der CES 2024 Innovation Award ist ein Beweis für die anspruchsvolle technologische Führungsrolle von Coway und der Marke BEREX", sagte ein Coway-Mitarbeiter. "Wir sind weiterhin entschlossen, diese Dynamik durch kontinuierliche Forschungsanstrengungen aufrechtzuerhalten, indem wir uns auf die Entwicklung innovativer Produkte mit Spitzentechnologien konzentrieren, die unseren Kunden einen unvergleichlichen Nutzen bringen."Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, "Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen hat mit seinen preisgekrönten Produkten, seiner Expertise im Bereich der häuslichen Krankenpflege, seinem unübertroffenen Marktanteil, der Kundenzufriedenheit und dem Bekanntheitsgrad seiner Marke bewiesen, dass es sich der Innovation verschrieben hat. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es die Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage seines Geschäftserfolgs in Korea beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2283375/Image__Coway_Wins_CES_2024_Innovation_Award_for_BEREX_Reclining_Massage_Bed.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-erhalt-ces-2024-innovation-award-fur-berex-reclining-massage-bed-verstellbare-massageliege-301996560.htmlPressekontakt:Sumin Park,E-Mail: sumin.park@coway.com,Tel.: 82-2-2172-1253Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155031/5655787