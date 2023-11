FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.11.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 300 (325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1050 (980) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 4694 (4620) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER RAISES SAGE GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1450 (830) PENCE - CITIGROUP RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1160) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 225 (255) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3000 (3100)P - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAGE GROUP TARGET TO 1100 (800) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 360 (380) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 290 (260) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1019 (1004) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 227 (215) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 117 (121) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1300 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES XPS PENSIONS GROUP PRICE TARGET TO 255 (245) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 191 (192) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1650 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 10500 (10100) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MONEYSUPERMARKET TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 285 (260) PENCE - UBS REINITIATES RIGHTMOVE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 688 PENCE - 'TOP PICK' - UBS STARTS DELIVEROO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 215 PENCE



- UBS CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 613 (640) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken