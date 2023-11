Das Energieunternehmen Enpal hat anhand des Marktstammdatenregisters ausgewertet, in welchen Städten die größte Speicher-Leistung für Solarstrom in Betrieb ist. Für seine Solar-Speicher-Statistik der Städte hat Enpal erfasst, wie hoch jeweils die Speicherleistung pro 10.000 Einwohner ist. Dabei zählten nur solche Stromspeicher, die in Betrieb und an eine PV-Anlage angeschlossen sind. Berücksichtigt wurden zudem nur Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern.Mainz liegt in dieser Statistik mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...