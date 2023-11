Airbus hat aktuell einen Lauf und notiert den fünften Handelstag in Folge mit grünen Vorzeichen. Die Finanztreff-Redaktion zeigt Ihnen die fundamentale sowie charttechnische Lage auf und nennt Analystenstimmen.FinanzanalyseDie Q3-Zahlen kamen nicht so gut an am Markt (Finanztreff berichtete). Für das Gesamtjahr rechnen die Analysten nun mit neun Prozent Erlösplus auf 64 Milliarden Euro und einem Gewinnanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...