Der Arbeitspreis für Haushaltskunden bis 10.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch monatlich angepasst und richtet sich nach den aktuellen Preisen an den Strombörsen. Bei Kosten über 40 Cent pro Kilowattstunde greift die gesetzliche Strompreisbremse.Noch sind variable Stromtarife in Deutschland Mangelware. Doch dies soll sich in den kommenden Jahren ändern, weil viele Energieversorger im Zuge des Smart-Meter-Rollouts verpflichtet sein werden, solche anzubieten. Berits jetzt und ohne intelligentes Messsystem startet Naturstrom seinen Tarif "naturstrom flex". Er richtet sich an Haushaltskunden mit ...

