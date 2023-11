Hochschulen sind nach dem Privatsektor der zweitwichtigste Akteur bei der Investition in die Forschung und Entwicklung. Seit den 2000er Jahren haben ihre Investitionen kontinuierlich zugenommen.Bern - Hochschulen sind nach dem Privatsektor der zweitwichtigste Akteur bei der Investition in die Forschung und Entwicklung. Seit den 2000er Jahren haben ihre Investitionen kontinuierlich zugenommen. Die Aufwendungen für die von den Hochschulen selbst durchgeführte Forschung und Entwicklung betrugen 2021 rund 7 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...