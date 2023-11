Gerresheimer investiert derzeit in den Ausbau der Produktionskapazitäten für langfristige Kundenverträge für Spritzen, Pens und Autoinjektoren, auch zur Behandlung von Fettleibigkeit auf Basis von GLP-1 (glucagon-like peptide). In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen vor kurzem den Baubeginn einer Werkserweiterung in seinem Werk in Querétaro, Mexiko, gefeiert, die die Produktionskapazität für Spritzen für den nordamerikanischen Markt um mehrere hundert Millionen RTF-Spritzen (ready-to-fill) pro Jahr erhöhen wird. Die Analysten von AlsterResearch gehen weiterhin davon aus, dass das Unternehmen überproportional vom wachsenden GLP1-Markt profitieren wird. AlsterResearch bekräftigt das Kursziel von EUR 125,00 und das Rating KAUFEN. Mit einem Kursrückgang von 31% gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 122,90 EUR können Anleger, die bisher ihre Chance verpasst haben, nun eine neue Chance nutzen, um einzusteigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Gerresheimer%20AG





