Nachdem die Vorgaben der Wall Street bereits mit den Gewinnen am Vortag eingepreist worden waren, verlief das Geschäft angesichts des US-Feiertags vom heutigen Donnerstag nun sehr ruhig.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag kaum verändert tendiert. Nachdem die Vorgaben der Wall Street bereits mit den Gewinnen am Vortag eingepreist worden waren, verlief das Geschäft angesichts des US-Feiertags nun sehr ruhig. «Da morgen lediglich ein verkürzter Handel in den USA stattfinden wird, kann damit gerechnet werden, dass sich viele Marktteilnehmer bereits in...

Den vollständigen Artikel lesen ...