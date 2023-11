Während die Aktie des dänischen Unternehmens auf hohem Niveau konsolidiert, investiert das Management des europäischen Überfliegers weiter in die Zukunft. Nicht nur in Übernahmen steckte Novo Nordisk zuletzt Geld, sondern auch in seine Produktionskapazitäten. Diese sollen nun in Frankreich ausgebaut werden.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag meldete, investiert Novo Nordisk dort 2,1 Milliarden Euro. Damit reagieren die Dänen damit auf die hohe Nachfrage nach seinen populären Medikamenten ...

