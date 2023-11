Das Geschäft mit privaten wie gewerblichen Immobilienfinanzierungen ist in diesem Jahr aufgrund des hohen Zinsniveaus äußerst schwierig. Dabei ist die Kredit-Sparte (und in dem Kontext auch Baufinanzierungen) der wichtigste Ertragsbringer der Commerzbank. Immerhin sieht ein namhafter Branchenverband Licht am Ende des Tunnels. Das eingebrochene Neugeschäft mit Krediten für Wohnimmobilien hat sich nämlich nach Einschätzung des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) etwas erholt. Im dritten Quartal ...

