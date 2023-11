Am Jahresende läuft die aktuelle Rahmenrichtlinie aus, auf der das Förderprogramm progres.nrw beruht. Etliche PV-Förderbausteine sollen dann enden - aber auch neue Programme hinzukommen. Mit der Förderung über das Programm progres.nrw will die Landesregierung den Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie den Einsatz innovativer Technologien zur Energieeffizienz und CO2-Reduzierung in Nordrhein-Westfalen voranbringen. Da sich die Vorgaben der EU geändert haben, wird jedoch zum Jahreswechsel eine neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...