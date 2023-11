Berlin - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von Amazon zum ganztägigen Streik am sogenannten "Black Friday" aufgerufen. Mit Beginn der Nachschicht von Donnerstag auf Freitag sollen die Beschäftigten in den fünf "Fulfillmentcentern" Koblenz, Leipzig, Rheinberg, Dortmund und Bad Hersfeld die Arbeit niederlegen, teilte Verdi am Donnerstagnachmittag mit.



"Die Beschäftigten bei Amazon haben den Black Friday zum Make Amazon Pay Day umbenannt", sagte das für den Handel zuständige Mitglied des Verdi-Bundesvorstands, Silke Zimmer. An diesem Tag gehe es darum, sich weltweit mit Gewerkschaftern und Zivilgesellschaft für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen einzusetzen. "Nur Tarifverträge schützen Beschäftigte verbindlich vor Unternehmenswillkür", so Zimmer. Neben der Forderung, die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anzuerkennen, will die Gewerkschaft einen "Tarifvertrag für Gute und Gesunde Arbeit".

