Fast die Hälfte aller Konsumentinnen und Konsumenten (44%) in der Schweiz planen Online-Einkäufe an Aktionstagen wie Black Friday oder Cyber Monday.Zürich - Fast die Hälfte aller Konsumentinnen und Konsumenten (44%) in der Schweiz planen Online-Einkäufe an Aktionstagen wie Black Friday oder Cyber Monday. Dabei wollen sieben von zehn (70%) die Aktionstage auch nutzen, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Visa in Zusammenarbeit mit forsa. Das Budget für die vorweihnachtliche Schnäppchenjagd im Onlinehandel...

Den vollständigen Artikel lesen ...