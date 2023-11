Teilen: Der Dollar ist am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Die Ökonomen von ING analysieren die Aussichten für den USD. Kein Truthahn für Dollar-Bären Heute werden die Devisenströme aufgrund des Thanksgiving-Feiertags gedämpft sein. Die Aktien- und Anleihemärkte sind geschlossen, und in den USA werden keine Daten veröffentlicht. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...