Mavenir erstellt Software für Netzwerke, die auf cloud-nativen Lösungen basiert und auf jeder Cloud funktioniert. Magenta Telekom, der zweitgrößte Telekom- und Mobilanbieter Österreichs, hat heute bekannt gegeben, dass das End-to-End, Cloud-Native IMS (IP Multimedia Subsystem) von Mavenir für auf Endnutzer ausgerichtete, Software-betriebene Sprachdienste im Netzwerk von Magenta Telekom genutzt wird.

Mavenir's 100% microservices-basierte, komplett Cloud-Native IMS wird für die Bereitstellung von Voice-over-LTE (VoLTE)- und Voice-over-Wi-Fi (VoWi-Fi)-Dienste für Kunden von Magenta Telekom genutzt. Dies bereitet den Weg für Voice-over-New-Radio (VoNR)-Dienste einschließlich 5G Voice and Web Real-Time Communication (WebRTC). Mit der Investition in das IMS werden mehrere Generationen von Sprachdiensten unterstützt und derselbe Dienst und dieselben Funktionen wie VNF und CNF sind garantiert. Das ermöglicht Kontinuität zwischen 4G und 5G.

Mavenir's Cloud-Natives IMS basiert auf Cloud-Automatisierung und funktioniert auf jeder Cloud ohne veraltete Hardware-Plattformen oder Migration von einem festen IMS. Dies führt zu einer hohen Widerstandsfähigkeit bei kritischen Nutzungen, zu einer geringeren operativen Komplexität und niedrigeren Kosten für Sprachdienste je Abonnent. Darüber hinaus werden dank Automatisierung die Inbetriebnahme, Updates, Upgrades, Validierung und Tests beschleunigt.

Mavenir's Cloud-Native IMS-Infrastruktur für Netzwerke bietet Kommunikationsdienste der kommenden Generation. Nutzer können so über Stimm-, Video- und Messaging-Lösungen interagieren. Mavenir's Lösung sorgt bei den Kunden von Magenta Telekom für einen reibungslosen Ablauf unabhängig davon, wo die Abonnenten sich aufhalten oder ob sie direkt mit dem Mobilnetzwerk verbunden sind oder WLAN nutzen.

Über Magenta:

Magenta Telekom ist ein in Österreich führender Anbieter von Diensten für Internet, Mobilkommunikation und Unterhaltung. Auch Lösungen für Unternehmen gehören zum Angebot. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter und generierte 2022 einen Umsatz von 1,39 Milliarden Euro. Das Unternehmen bietet über Hybrid-Koaxialkabel ultraschnelles Breitband, mobiles Internet, Unterhaltung sowie die neuesten Technologien für ein digitales Leben und Arbeiten. Als Teil der Gruppe Deutsche Telekom profitiert das Unternehmen von deren innovativer Stärke und finanzieller Stabilität, denn dies ist die wertvollste Marke in Europa. Im Jahr 2022 erzielte die Gruppe einen Umsatz von fast 114,4 Milliarden Euro.

Über Mavenir:

Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und versteht sich als Pionier in der Technologie. Die Vision ist ein einziges, Software-basiertes, automatisiertes Netzwerk, das auf jeder Cloud funktioniert. Mavenir ist der einzige Anbieter von End-to-End, Cloud-nativer Software für Netzwerke und transformiert damit die Art, in der die Welt verbunden ist. Das Unternehmen beschleunigt so die Transformation der Software für Netzwerke für mehr als 300 Anbieter von Kommunikationsdiensten in mehr als 120 Ländern, die weltweit mehr als 50 aller Abonnenten betreuen. www.mavenir.com

