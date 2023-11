Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem wenig bewegten Handelstag moderat im Plus geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem wenig bewegten Handelstag moderat im Plus geschlossen. Händler verwiesen auf die mangelnden Impulse aus den USA, wo die Börsen wegen des Feiertags «Thanksgiving» geschlossen blieben. Wahrscheinlich hätten sich einige Marktteilnehmer bereits in das nahende Wochenende verabschiedet, hiess es. Die Börsenumsätze seien entsprechend schwach...

