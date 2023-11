Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas höher geschlossen. Angesichts des Feiertags in den USA verlief der Handel sehr ruhig, Impulse von der meist taktgebenden Wall Street fehlten.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas höher geschlossen. Angesichts des Feiertags in den USA verlief der Handel sehr ruhig, Impulse von der meist taktgebenden Wall Street fehlten. Auch die Wahlen in den Niederlanden rissen die Börsen nicht aus ihrer Lethargie. Der dortige Standardwerteindex AEX 25 ging mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel.

