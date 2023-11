Teilen: Der EMI für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland stieg im November auf 42,3 ggü. 41,2 - Der EMI für den Dienstleistungssektor der deutschen Wirtschaft verbesserte sich im November auf 48,7 ggü. 48,5 erwartet - EUR/USD springt nach positiven deutschen EMIs in Richtung 1,0950 - Die positive Dynamik im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...