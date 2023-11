Die Erholung bei RWE hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Knapp ein Prozent hat die Aktie erneut zugelegt, mehr als 20 Prozent Plus stehen seit dem Tief Anfang Oktober inzwischen zu Buche. Spannend wird es Anfang kommender Woche, wenn der Kapitalmarkttag des DAX-Konzerns auf der Agenda steht.Am kommenden Dienstag, 28. November, findet der Kapitalmarkttag statt. Dort will das Management den Investoren die Ziele für die kommenden Jahre vorstellen. Eine positive Überraschung hier könnte der nächste ...

