Eine marktführende Initiative zur Sicherstellung der Datenübertragung in der nahenden Quantenära

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein global tätiges Beratungsunternehmen für Technologie und digitale Lösungen, hat an seinem Standort in London einen Quantum-Safe Virtual Private Network (VPN)-Link gestartet, der sich auf dem neuesten Stand der Technik befindet. Dies ist ein aufregender Schritt in Richtung quantensichere Kommunikation, wobei die Datenübertragung schon heute vor der lauernden Drohung "harvest now, decrypt later" geschützt wird. LTIMindtree's Quantum-Safe VPN demonstriert die praktische Anwendung der Post-Quantum Cryptography (PQC) in einem aktiven Netzwerk. Dabei kommen eine quantenbasierte Schlüsselgenerierung und eine Out-of-Band-Schlüsselübergabe zum Einsatz, die über Post-Quantum Cryptography-Algorithmen abgesichert sind, deren Standardisierung durch NIST derzeit in Arbeit ist. Dies stärkt die Sicherheit und Integrität der verschlüsselten Daten.

LTIMindtree's Quantum-Safe VPN-Plattform wird erstellt in enger Zusammenarbeit mit seinen Partnern Quantum Xchange, führend in quantensicheren Kommunikationslösungen, und Fortinet, dem global führenden Unternehmen für Cybersecurity, das die Konvergenz von Netzwerken und Sicherheit vorantreibt. Quantum Xchange liefert die Quanten- Hard- und Software für die Generierung, Verteilung und Verwaltung von Quantenschlüsseln, während Fortinet's FortiGate Firewall die VPN-Funktionalität bietet, die quantensichere Schlüssel in Standard-basierte VPN-Protokolle integriert. LTIMindtree bringt seine domainspezifische Expertise in Integration ein und implementiert den Quantum-Safe VPN-Link in seinem gesamten aktiven Netzwerk.

Aan Chauhan, Chief Technology Officer, LTIMindtree, sagte: "Als zukunftsorientierter Partner hat LTIMindtree die zukünftigen Herausforderungen der Quantensafe-Sicherheit im Blick und will ihnen zuvorkommen. Unsere Zusammenarbeit mit Quantum Xchange und Fortinet unterstreicht dies. Wir streben danach, unsere Fachkenntnis über Lösungen für Quantensafe-Sicherheit zu erweitern, um die neuesten Tools und Methoden anwenden zu können. Das ist bedingt durch das Versprechen, unseren Kunden in einem Umfeld mit immer mehr Bedrohungen die bestmögliche Sicherheit zu bieten."

Diese Plattform bietet den Kunden und Stakeholdern mehrere Vorteile und Chancen. LTIMindtree's Quantum-Safe VPN ist als stabiles Testumfeld konstruiert und treibt nicht nur die Entwicklung von branchenspezifischen Lösungen voran, sondern eröffnet den Kunden auch die Möglichkeit, ebenfalls auf die Branche angepasste Prototyen zu kreieren, was die Nutzung dieser fortschrittlichen Infrastruktur fördert. LTIMindtree's Kunden können von der Möglichkeit profitieren, mit Quantensafe-Technologien zu experimentieren und ihre möglichen Anwendungen in unterschiedlichen Sektoren und Szenarien zu erkunden.

Eddy Zervigon, CEO von Quantum Xchange, sagte:"Indem wir bei diesem innovativen Quantum-Safe-VPN-Projekt mit LTIMindtree zusammenarbeiten, haben wir eine zukunftsorientierte Partnerschaft begonnen. Unsere quantenbasierte Generierung von Schlüsseln und Management-Lösungen, zusammen mit der Integrationsexpertise von LTIMindtree und Fortinet's VPN-Geräten schafft eine robuste und sichere Kommunikationsinfrastruktur mit hoher Datensicherheit. So sind wir bereit für die Quantenära. Diese Zusammenarbeit unterstreicht, wie sehr sich Quantum Xchange für eine Quantum-Safe-Zukunft engagiert und wie sehr wir an kollektive Innovationen glauben."

Durch Quantum-Safe Kommunikationslösungen garantiert LTIMindtree nicht nur für die eigenen Operationen ein hohes Maß an Datensicherheit, sondern auch für die seiner Kunden. So werden deren sensible Daten vor den Quantenbedrohungen von heute und morgen geschützt. LTIMindtree kann seine Kunden darüber hinaus mit Anleitungen und Unterstützung begleiten und sie so auf die von Quanten geprägte Zukunft vorbereiten.

Ben Wilson, VP of Product Management bei Fortinet sagte: "Bei der Zusammenarbeit mit LTIMindtree und Quantum Xchange freuen wir uns, die erprobten VPN-Fähigkeiten unserer FortiGate Next-Generation Firewall mit unserem Engagement für Innovation verknüpfen zu können. Während wir die Herausforderungen des digitalen Zeitalters erkunden, sollten wir potenziellen Bedrohungen zuvorkommen. Dank dieser Partnerschaft arbeiten wir mit gleichgesinnten Unternehmen zusammen und entwickeln Quantum-Safe-Lösungen für die Zukunft."

LTIMindtree's Quantum-Safe-VPN-Plattform ist eine bahnbrechende Initiative, die die Machbarkeit und Vorzüge von quantensicheren Kommunikationslösungen in einer realen Umgebung unter Beweis stellt. LTIMindtree hat in Zusammenarbeit mit Quantum Xchange und Fortinet durch quantenbasierte Generierung von Schlüsseln und Out-of-Band-Schlüsselübergabe erfolgreich Daten in seinem gesamten aktiven Netzwerk verschlüsselt. So wird bereits heute die lauernde Bedrohung "harvest now, decrypt later" angegangen. Die Quantum-Safe-VPN-Plattform eröffnet den Kunden neue Möglichkeiten, diese Infrastruktur auf dem neuesten technischen Stand zu nutzen und selbst quantensichere Lösungen für ihre eigenen Bedürfnisse und Herausforderungen zu kreieren. LTIMindtree möchte Unternehmen gemeinsam mit den Partnern auf die Quantenära vorbereiten und deren Datenschutz langfristig mit weiteren derartigen Initiativen sicherstellen.

Wenn Sie mehr über LTIMindtree's Quantum-Safe-VPN-Plattform erfahren möchten, dann klicken Sie bitte hier.

Über LTIMindtree:

