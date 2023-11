Gemäss des aktuellsten Rankings der "Bilanz" ist der Reichste der Schweiz der in Genf wohnhafte Chanel-Mitbesitzer Gérard Wertheimer. Sein Vermögen wird auf 41 bis 42 Mrd Franken geschätzt.Zürich - Wachtablösung bei den reichsten der Schweiz: Nach 21 Jahren belegt die Ikea-Gründerfamilile Kamprad nicht mehr den ersten Platz. Dieser gehört nun dem in Genf wohnhaften Chanel-Mitbesitzer Gérard Wertheimer, wie das am Donnerstagabend veröffentlichte Ranking des Magazins «Bilanz» zeigt. Sein Vermögen wird auf 41 bis 42 Milliarden Franken geschätzt. Das sind 3 Milliarden mehr als im...

Den vollständigen Artikel lesen ...