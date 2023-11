Im September 2023 wurden im Schweizer Detailhandel 474 Tonnen Gurken in Bio-Qualität verkauft. In keinem der vier Vorjahre wurde in diesem Monat so viele Gurken verkauft. Auch die Verkaufszahlen von Januar bis September waren in diesem Jahr mit 4653 Tonnen so hoch wie in keinem der vier Vorjahre. Dies geht aus dem "Marktzahlen Bio November 2023" des Bundesamts für...

