Da die weltweite Nachfrage nach der Premium-Apfelmarke Envy von T&G Global steigt, investiert das Unternehmen weiterhin in seine Multi-Beschaffungsstrategie in seinen zwei Hemisphären. Dabei wird der erste kommerziell hergestellte chinesische Envy diesen Monat in China verkauft. Gareth Edgecombe Foto © T&G Global Gareth Edgecombe, Hauptgeschäftsführer...

Den vollständigen Artikel lesen ...