In den USA bleibt es weitgehend ruhig, weil viele Bürger nach dem Feiertag Thanksgiving freinehmen.Frankfurt - Der Euro notiert am Freitag im frühen Handel knapp über der Marke von 1,09 US-Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0907 Dollar und damit in etwa so viel wie am frühen Vorabend (1,0909). Zum Franken notiert der Euro bei 0,9643 Franken und damit ebenfalls kaum verändert gegenüber dem frühen Vorabend (0,9636. Und entsprechend zeigt sich auch der US-Dollar zur Schweizer...

Den vollständigen Artikel lesen ...