In den Medien gab es zuletzt reichlich Hype-News zu BYD zu lesen. Beim Aktienkurs des chinesischen Tesla-Konkurrenten aber zeigt sich aktuell Schwäche: So fällt die BYD Aktie am Freitag an der Börse in Hongkong unter eine charttechnische Unterstützungsmarke bei 229,20/230,40 Hongkong-Dollar. Das bisherige Tagestief ist bei 226,80 Hongkong-Dollar notiert, ...

