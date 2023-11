Der Ökoenergieanbieter Naturstrom bringt einen neuen Tarif namens naturstrom flex auf den Markt. Der variiert zwar, ist aber kein dynamischer Tarif im eigentlichen Sinne. Wird es zu teuer, greift zudem die Strompreisbremse. Ein variabler Stromtarif, der kein Smartmeter benötigt - so bewirbt Naturstrom seinen neuen Tarif natustrom flex. Dahinter steht eine Kopplung an zwei Indizes an der Europäischen Energiebörse in Leipzig (EXX). Zu 88 Prozent bemisst sich der variable Stromtarif nach dem Grundlastindex ...

