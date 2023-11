Die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft sind zuletzt unsicherer geworden. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnten Milliarden an Subventionen aus Schattenhaushalten für 2024 fehlen. Nun gibt es von anderer Seite zumindest einen Hoffnungsschimmer.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November den dritten Monat in Folge verbessert. Das ifo-Geschäftsklima legte im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 87,3 Zähler zu, wie das Ifo-Institut am Freitag in München mitteilte. ...

