In den USA ist der Handel in dieser Woche wegen Thanksgiving verkürzt. Trotzdem könnte es mit Amazon einen Gewinner geben. Der Konsum-Gigant könnte vom Einkaufsrausch in der Black Week profitieren. Andreas Wolf von HeavytraderZ schätzt die Lage ein. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick ...