Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) Restrukturierungskosten von 0,8 Mio. Euro verbucht und zudem die Vollabschreibung des Firmenwerts von Wein & Co. über 8,2 Mio. Euro vorgenommen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, nennt unverändert aber ein positives Rating.

Nach Analystenaussage sei der Bereich E-Commerce zuletzt etwas schwächer gewesen. Die frühzeitige Fokussierung auf die Digitalisierung habe dem Konzern in den vergangenen Jahren jedoch enorme Erfolge beschert, speziell in den Zeiten der Pandemie. Darüber hinaus biete diese Fokussierung in den kommenden Jahren weiteres Wachstumspotenzial. Positiv bewerte der Analyst das verstärkte Engagement in Tschechien und im Baltikum. Die nach wie vor hohe Inflation schlage sich in einer gewissen Konsumzurückhaltung nieder. Auf der anderen Seite greife der Verbraucher dann zu günstigeren Angeboten. Hierbei könne sich Jacques' mit dem aktuellen Konzept sehr gut abheben und verzeichne weiter steigende Umsätze und Ergebnisse. Auf dem aktuellen Kursniveau biete die Hawesko-Aktie selbst bei der von GSC erwarteten vorübergehenden Kürzung der Dividende eine durchaus ansehnliche Ausschüttungsrendite. In der Folge nimmt der Analyst das Kursziel auf 41,50 Euro (zuvor 44,00 Euro) zurück, bestätigt aber das Rating "Kaufen".



