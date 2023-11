An den Küsten der USA wurden in diesem Jahr so viele Meeresschildkröten-Nester gezählt wie noch nie. Aber für die vom Klimawandel bedrohten Tiere ist das nicht automatisch eine gute Nachricht.An den Küsten der USA wurden in diesem Jahr so viele Meeresschildkröten-Nester gezählt wie noch nie. Aber für die vom Klimawandel bedrohten Tiere ist das nicht automatisch eine gute Nachricht. An den Stränden der USA zählten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den vergangenen Monaten eine Rekordzahl an Nestern von Meeresschildkröten. Trotz der wachsenden Bedrohung durch den Klimawandel...

Den vollständigen Artikel lesen ...