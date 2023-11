Die Analysten von BloombergNEF haben berechnet, wie sich das erwartete Wachstum auf den Stromverbrauch auswirkt. Die Prognosen zeigen, dass die Erhöhung durchaus zu verkraften ist.Das Energie-Marktforschungsunternehmen Bloomberg New Energy Finance (NEF) schätzt, dass sich die Zahl der zugelassenen Elektroautos auf 730 bis 1000 Millionen bis 2040 erhöhen wird. Angesichts der schon heute stark strapazierten Stromnetze - man denke nur an die Hitzewelle und ihre Folgen in diesem Sommer im "Tesla-Land" Kalifornien - stellt sich damit zugleich die Frage, ob die Netze dadurch nicht heillos überlastet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...