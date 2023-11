Im Angebot sind zwei Pakete, die verknüpft sind mit den Wärmepumpen Nexus M8 EVI und M13 EVI. Die Angebote gelten nur bis Montag.Mittlerweile ist der "Black Friday" auch in Deutschland angekommen. Dabei beschränkt sich dieser Tag mit absoluten Schnäppchen-Kaufangeboten nicht nur auf den Freitag, sondern wird gerne über mehrere Tage gezogen. So auch bei Alpha Solar, was bis Montag (27.11.) Kunden mit zwei Lockangeboten zum Kauf animieren will. Der eine Black-Week-Deal beinhaltet den Kauf eines Wärmepumpen-Komplettsets mit Nexus M8 EVI, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher und Zubehör ab 5549 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...