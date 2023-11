Zum Franken notierte der Euro zuletzt bei 0,9642 Franken und damit gegenüber dem Frühgeschäft (0,9643 Fr.) ebenfalls kaum verändert.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag wenig bewegt zu US-Dollar und Franken. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0914 US-Dollar nach 1,0907 am frühen Morgen. Zum Franken notierte der Euro zuletzt bei 0,9642 Franken und damit gegenüber dem Frühgeschäft (0,9643 Fr.) ebenfalls kaum verändert. Und entsprechend zeigt sich auch der US-Dollar zur Schweizer Währung bei einem Kurs von 0,8834...

Den vollständigen Artikel lesen ...