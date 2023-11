Im August 2022 war es fast so weit: Amazon bot damals 61 Dollar pro Aktie für den Haushaltsroboterspezialisten iRobot. Die britische Kartellbehörde CMA winkte die Übernahme durch, Kontra kam jedoch seitens der US- und EU-Aufsichtsbehörden.Nun jedoch die Wende: Die EU-Kommission will laut Insidern den Deal ohne Auflagen genehmigen.Der Deal zielt darauf ab, Amazon detailliertere Einblicke in Kundenhaushalte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...