Allem Gegenwind zum Trotz blicken die Verantwortlichen bei Bayer noch immer recht hoffnungsvoll in die Zukunft. Das zeigt sich nicht nur bei Bekundungen, nach dem Flop in Studien mit dem Wirkstoff Asundexian in Zukunft trotzdem Geld verdienen zu wollen. Auch der Ausbau der Produktion soll das Unternehmen voranbringen und kürzlich wurde in Berlin eine neue Anlage eingeweiht.Anzeige:Rund 130 Millionen Euro investierte Bayer (DE000BAY0017), um seinen Standort in der Hauptstadt zu stärken. Mit einer automatisierten Abfüllanlage setze man Konzernaussagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...